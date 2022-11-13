Он будет примерно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

О нем объявят в ближайшие недели, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель", — отметил Салливан.

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По его словам, США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

Советник президента США добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие.

В настоящее время Белый дом консультируется с Конгрессом по дополнительным ресурсам на следующий год.

Помощь США Украине

Как писал УНИАН, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделили на помощь Украине более 25 млрд долларов.

1 октября американский лидер подписал закон о продлении ассигнования и дополнительном выделении средств для Украины на 2023 год. Он предусматривает выделение Украине дополнительной помощи в размере более 12,3 млрд долларов.

4 октября президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В середине октября стало известно, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках еще одного пакета помощи - на 725 млн долларов.

1 ноября сообщалось, что американские законодатели обсуждают новый большой пакет помощи для Украины, голосование за который должно состояться до января. Предварительно называется сумма в 60 миллиардов долларов.

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