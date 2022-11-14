В эфирах этого канала регулярно оправдывается агрессия против Украины и звучат призывы к геноциду украинцев.

Министерство иностранных дел Украины призывает Сербию не предоставлять разрешения на вещание в стране пропагандистского телеканала Russia Today.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в Facebook, комментируя сообщения в медиа о рассмотрении вопроса властями Сербии разрешения на вещание Russia Today.

"Напомню, что в его эфирах регулярно оправдывается агрессия против Украины и звучат призывы к геноциду украинцев. RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой", - заявил Николенко.

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Спикер добавил, что пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу.

"Призываем Белград не принимать такое решение. Предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет отвечать курсу Сербии на получение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса", - отметил спикер.

Кроме того, он заявил, что сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в СБУ заявили, что обвинительный акт в отношении директора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, который призывал к геноциду украинцев, передано в суд.

Позиция Сербии по войне

Как известно, Сербия до сих пор не ввела санкции против России из-за ее вооруженной агрессии.

В СМИ писали, что Европарламент может просить приостановить переговоры по вхождению Сербии в Евросоюз из-за такой позиции.

В сентябре Сербия не признала результаты российских псевдореферендумов в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В начале ноября правительство Германии призвало президента Сербии Александра Вучича сделать выбор: вступить в ЕС или сближаться с Россией, писал Welt.

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