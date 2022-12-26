Британская Ассоциация иллюстраторов, помогавшая провести конкурс, принесла извинения и пообещала пожертвовать деньги на помощь Украине.

Иллюстратор из РФ Анна Хохлова получила "золото" на конкурсе иллюстраций и денежное вознаграждение за работу, посвященную украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Этот факт вызвал волну возмущения в соцсетях.

Работа москвички под названием A Case of Sound Pollution на тему посттравматической реакции украинцев на громкие звуки, была отмечена "золотом" Annual Global Healthcare Illustration Awards 2022, сообщила британская Ассоциация иллюстраторов (AOI).

"Золото" и денежный приз в размере 3000 фунтов стерлингов присуждены и Анне Хохловой за A Case of Sound Pollution о посттравматических реакциях украинских беженцев на громкие звуки, а также о звуковом загрязнении в более широком масштабе. Поздравляем Анну!", – говорилось в сообщении.

На сайте AOI сообщалось, что победительница, получившая 3000 фунтов стерлингов, собиралась в случае победы направить выигрыш на поддержку беженцев в фонд, который выберет организатор конкурса. При этом не сообщалось, какой именно фонд собирается поддержать Анна Хохлова.

Украинские и зарубежные иллюстраторы были возмущены вручением награды россиянке за эту работу, о чем массово сообщали в комментариях на страницах AOI в социальных сетях. Пользователи обвиняли организаторов конкурса в поддержке геноцида и подчеркивали, что отметить эту работу высшей наградой – верх цинизма. Иллюстраторы объясняли, что россиянка, изобразившая испугавшегося звуков салюта человека, никогда не была под обстрелами и не просто "украла травму" украинцев, против которых ее страна развязала кровавую войну.

Комментаторы подчеркивали, что организаторы конкурса проявили неуважение к украиснким художникам, многие из которых больше не могут заниматься творчеством, поскольку были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся российской агрессии. Также в соцсетях требовали исключить Анну Хохлову из списка победителей и аннулировать решения жюри о присуждении ей приза.

Реакция AOI

В ответ на многочисленные негативные комментарии AOI удалила публикацию в соцсетях, посвященную работе Анны Хохловой. Также с сайта AOI была удалена вся информация о самой премии.

В отдельном заявление AOI сообщила, что не принимала участие в процессе оценке работ, участвовавших в конкурсе, и принесла извинения за распространение информации о победе россиянки.

"AOI время от времени проводит конкурсы иллюстраций на своем сайте, которые организуют и которыми занимаются третьи стороны. AOI не владеет премией Global Healthcare Illustration Awards и не участвовала в процессе оценки. … Просим прощения за распространение этого пресс-релиза и продвижение победившей работы. ... Приносим свои извинения за нашу нечувствительность и то, что оскорбили украинских иллюстраторов, которых мы всячески поддерживаем. AOI пожертвует гонорар за хостинг, уплаченный нам Global Healthcare Illustration Awards, в поддержку гуманитарной помощи Украине", – говорится в заявлении ассоциации.

Что известно об Анне Хохловой и конкурсе Global Healthcare Illustration Awards

Как сообщалось на сайте AIO, Global Healthcare Illustration Awards – конкурс, "вдохновленный и управляемый глобальной консалтинговой компанией в области здравоохранения Eradigm Consulting". Его цель – "отметить лучшие изображения, связанные со здравоохранением".

Заявки на конкурс принимались с 18 мая по 15 августа 2022 года. Жюри, которое возглавил иллюстратор Люка Д'Урбино, сотрудничающий с The New York Times и Hermés, должно было выбрать из более 2 тысяч полученных работ 50, которые впоследствии будут представлены в офисах компании Eradigm Consulting в Лондоне. Авторы трех лучших иллюстраций также получили 3000, 2000 и 1000 фунтов стерлингов соответственно.

О россиянке Анне Хохловой, получившей главный приз, известно немного. На тематических сайтах о ней сообщается, что она является членом российского Союза художников и содружества иллюстраторов "Цех". Хохлова окончила Британскую Высшую Школу дизайна и Московский Государственный Университет Печати. Преподавала и московской Высшей Школе экономики на факультете дизайна и проводила мастер-классы в Британской школе дизайна.

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