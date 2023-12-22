Секторы здравоохранения и социальных услуг в Чехии издавна сталкиваются с нехваткой рабочей силы.

Министерство труда Чехии ищет украинских беженцев, которые могли бы работать в секторе здравоохранения и социальных услуг - двух секторах, которые сталкиваются с давней проблемой нехватки рабочей силы. Как пишет Euractiv, об этом заявил в четверг министр труда страны Мариан Юречка.

Он сказал, что Чехия является "самой успешной страной" в интеграции вновь прибывших, отметив, что из 373 тысяч украинских беженцев (включая детей и пенсионеров), которых приняла Чехия, 123 тысячи человек, имеющих защиту, сейчас трудоустроены.

"Социальные услуги, как и другие области, находятся в ситуации, когда не хватает человеческих ресурсов... Мы работаем над одним из возможных решений и пытаемся найти людей из числа украинских беженцев, которые могли бы работать в сфере здравоохранения и социальных услуг. Мы видим здесь самый большой резерв людей, которые могли бы довольно быстро заполнить пробелы", - сказала Юречка.

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В то же время он отметил, что украинские беженцы сталкиваются с проблемой образования или вопросом его признания, а также с языковым барьером, но над этим ведется работа

По словам министра, беженцы уже работают в социальных службах и здравоохранении. они также заняли должности в других областях, где долгое время ощущалась нехватка сотрудников.

Работа для беженцев

Ранее в Польше составили перечень профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно, это работа, связанная с физическим трудом. Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль.

При этом граждане Украины в дальнейшем остаются приоритетными в трудоустройстве.

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