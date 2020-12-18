Шокирующие видеозаписи были сделаны во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

Белорусская инициатива BYPOL обнародовала видеозапись, на которой запечатлены допросы, пытки и избиения силовиками задержанных в августе белорусов.

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Как сообщает TUT.by, видеозаписи были сделаны во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

Люди на видео, а среди них можно заметить несовершеннолетнего и женщин, содержались, вероятно, в спортивном зале. Некоторые из задержанных стоят вдоль стены на коленях лицом в пол, руки связаны стяжкой за спиной. Некоторые лежат на полу, руки также за спиной. Женщины стоят лицом к стене, при допросе — на коленях.

Можно видеть, как человека, который медлит с ответом на вопрос, бьют под дых, потом по почкам.

«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», — звучат угрозы.

«Облизывай палку», — говорят одному из лежащих на полу парней.

Пока идет допрос, видно, как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину, слышны крики и мат.

Многие задержанные пытаются объяснить, что не принимали участия в митингах и оказались на улице случайно.

Примечательно, что допрос проводила, в том числе, и девушка в штатском, активисты установили ее личность и должность. Задержанных запугивают. Избитому мужчине женщина обещает, что «его дети выростут без него».

Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику, не рекомендуется к просмотру детям и психически неустойчивым людям.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

17 декабря Европейский Союз утвердил третий пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

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Автор: Дмитрий Захаров