В ПАСЕ заявили о непризнании выборов в Беларуси.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека заявил о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и инициировал создание международного следственного органа для сбора доказательств правонарушений в стране.

Об этом говорится в заявлении комитета ПАСЕ.

«Комитет по правовым вопросам и правам человека поддерживает мужественный народ Беларуси, который борется за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно бросили вызов официальным предупреждениям и угрозам мести. Есть много сообщений о массовых серьезных нарушениях права на свободные и честные выборы, на свободу слова и собраний, права на свободу, о фактах пыток и жестоком и унижающим достоинство обращении с мирными протестующими», - сказано в заявлении.

В связи с нарушениями Комитет по правовым вопросам и правам человека отказывается признать результаты президентских выборов в Беларуси.

Члены комитета требуют от белорусских властей повторно провести честные и прозрачные, под наблюдением международных наблюдателей, выборы главы государства.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и их последствий должны быть привлечены к ответственности.

"Чтобы послать четкий сигнал всем работникам сил безопасности, безнаказанности за серьезные нарушения прав человека не будет, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами срочно создает международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств преступлений в сфере прав человека в Беларуси. К сотрудничеству в этом расследовании будут приглашены как белорусские органы власти, так и представители гражданского общества. Результаты расследования будут опубликованы и предоставлены любым национальным или международным правоохранительным органам, которые желают и могут наказать за массовые нарушения прав человека, совершенные в Беларуси", -подчеркивается в заявлении.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Леся Лещенко