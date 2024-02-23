Подозреваемый пришел на допрос, но отказался как-либо комментировать содержание своего скандального плаката.

Польскому фермеру, который во время акции протеста на границе вывесил на тракторе флаг СССР и плакат с лозунгом "Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими чиновниками", предъявлены официальные обвинения.

Как сообщает Onet, полиция задержала водителя трактора, провела фото- и видеофиксацию, изъяла баннер и флаг. В пятницу мужчину вызвали на допрос.

Пресс-секретарь Региональной прокуратуры Гливице Йоанна Сморчевская сообщила, что Петр Г. выслушал обвинения в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии, а также отказался давать объяснения.

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Прокуратура применила к нему меры пресечения в виде полицейского надзора и имущественного поручительства. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Инцидент со скандальным плакатом на границе

На акции протеста польских фермеров в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Днем более 100 сельскохозяйственных тракторов заблокировали дорогу у съезда с автострады А1. На опубликованном Agencja Wyborcza фото также можно увидеть, что на одном из них был установлен флаг Союза Советских Социалистических Республик.

Полиция Польши открыла уголовное дело в отношении этого фермера.

"Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы! Немедленная реакция польской полиции на выступления со скандальными лозунгами во время протеста фермеров в Водзиславском районе. Полиция и прокуратура осуществляют деятельность согласно ст. 256 1 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении полиции.

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