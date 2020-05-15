США против Китая. Как Трамп умело использует коронавирус, чтобы убить двух зайцев – бросить тень на КНР и приблизить свою победу на выборах

Илия Куса

Президент США Дональд Трамп не раз публично обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса, что, в итоге, привело к трагическим последствиям для всего мира. Однако больше всего жертв китайского вируса – именно в Штатах.

Десятки американцев и американских компаний пытались подать в суд на Китай за распространение коронавируса, кому-то это удалось. Однако иски, которые против Китая подают граждане США в американские суды, ничем не закончатся. Потому что, даже если американский суд обяжет Китай выплатить гражданину США компенсацию, это решение Китай, естественно, проигнорирует, и на этом все закончится.

Едва ли новые санкции будут иметь какие-либо ощутимые последствия для КНР

В свое время была похожая ситуация: американцы подали иск против Саудовской Аравии из-за трагедии 11 сентября, однако эта история ничем не закончилась.

Также обсуждается возможность введения санкций Соединенными Штатами против Китая из-за несвоевременного информирования о реальной опасности коронавируса. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Конгрессе США, его будут рассматривать. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что изучит этот законопроект, однако в целом он отнесся к этой идее весьма осторожно.

Скорее всего, такая осторожность Трампа связана с тем, что Штаты будут этот законопроект пересматривать сто тысяч раз, ведь законопроект зарегистрировал сенатор Линдси Грэм. Это очень интересный персонаж, и далеко не все его законопроекты принимаются. А если принимаются, то их настолько существенно изменяют, что от исходного варианта остается не много. Дело в том, что сенатор Грэм – «ястреб» во внешней политике, и он всегда регистрирует какие-то жесткие и очень радикальные законопроекты, предлагающие какие-то крайности.

Так что об этом законопроекте могут или «забыть», или изменят его до неузнаваемости.

Склоняюсь к тому, что США в итоге все-таки введут санкции против Китая. Однако это будут далеко не первые санкции Штатов в отношении этой страны, потому ничего нового ждать не стоит. Едва ли новые санкции будут иметь какие-либо ощутимые последствия для КНР.

Безусловно, важно еще понять, какого рода санкции будут вводиться. Но этого мы пока не знаем.

Если судить по санкциям, которые вводились против России, Ирана, Венесуэлы и Кубы, то, скорее всего, Америка запретит Китаю занимать деньги на американском рынке, а также запретит американским физическим и юридическим лицам сотрудничать с китайскими компаниями.

Также не ясно, то ли это будут секторальные санкции, то ли против конкретных институций. Я думаю – последнее. Однако на деле все это не будет особо влиять на Китай.

На более серьезные секторальные санкции, которые были бы действительно болезненными для экономики Китая, американцы не пойдут по той простой причине, что эти две страны зависят друг от друга.

Все обвинения, которые озвучивает Вашингтон в адрес Пекина, очень сложно доказуемы

К тому же, все уже давно могли убедиться, что механизм санкций не является эффективным для принуждения государства к каким-либо действиям. Санкции не смогли сломить ни Северную Корею, ни Иран. Что тогда говорить о Китае…

Таким образом, санкции США против Китая не будут иметь никаких далеко идущих последствий. Они будут использованы чисто для внешнего давления и для того, чтобы отвлекать внимание американцев от внутренних проблем, в частности, от проблем, связанных с кризисом системы здравоохранения, и от того, что 35 миллионов американцев за два месяца карантина потеряли работу.

Возможно, США будут раскручивать идею о том, что Китай обязан выплатить компенсации. Однако все обвинения, которые озвучивает Вашингтон в адрес Пекина, очень сложно доказуемы. Не могу даже предположить, как Штаты собираются доказывать все то, что утверждают, куда они будут обращаться, на основании чего будут выдвигать Китаю претензии… Тем более, что единства в западном мире по поводу лабораторного происхождения коронавируса нет. Даже в США нет такого единства: Трамп говорит одно, а американские разведывательные органы – другое.

США пользуются темой коронавируса в противостоянии Китаю, которое продолжается уже несколько лет. И вся эта коронавирусная история станет частью «торговых войн» между Штатами и Китаем, а также частью научно-технологической гонки.

Так, к примеру, в Штатах хотят заблокировать инфраструктурные проекты Китая в рамках инициативы «Один пояс – один путь» в разных регионах. Помпео осуществил свой первый зарубежный визит с момента карантина в Израиль. И одна из тем, которую там обсуждали – это Китай: Штаты пытаются заблокировать инвестиционные проекты Китая в Израиле, а их там много. За последние годы сотрудничество между Китаем и Израилем существенно нарастили. Китайцы вложили деньги в строительство водоочистительных станций в Израиле, они даже собирались принять участие в приватизации нескольких объектов, в частности, портов, почтовых служб Израиля, одной газовой компании.

США будут делать все, чтобы помешать Китаю наращивать экономическую мощь, в том числе они будут пытаться использовать коронавирусную пандемию как предлог, аргумент и инструмент демонизации Китая, чтобы убеждать другие страны не сотрудничать с китайцами. Коронавирус станет чем-то вроде ядерного оружия у Саддама Хусейна. То есть Штаты будут призывать всех не сотрудничать с Китаем, так как именно он заразил весь мир коронавирусом. Примерно так будут выстраивать свою риторику США.

Так что коронавирусная история станет частью общего процесса и вольется в давнее противостояние США и Китая, став одним из его направлений. Станет ли коронавирус главным направлением противостояния? Это будет зависеть от того, насколько Трампу удастся перетащить внимание общественности и международного сообщества к этим идеям. Пока что идея о том, что коронавирус – это заговор Китая и ВОЗ, особо в народ не идет. Если американцам удастся переломить ситуацию с помощью медиа ресурсов, то коронавирус станет главным нарративом. Ведь до Covid-19 Китай был главным нарушителем прав человека в связи с гонконгскими протестами, а теперь он стал распространителем смертоносного вируса.

Трамп – человек, который больше ценит себя и свое, нежели всех остальных и государство. Он – не государственник

Кроме того, у Трампа есть личный интерес, когда он обвиняет Китай в ужасных последствиях коронавируса для США. Ему важно переложить с себя ответственность и обелить себя в преддверии президентских выборов в Штатах, на которых он рассчитывает победить. И я думаю, что это – главный мотив всех тех обвинений, которые сейчас звучат в адрес Китая.

Трамп – человек, который больше ценит себя и свое, нежели всех остальных и государство. Он – не государственник. Помимо этого, у него идея фикс – он должен переизбраться на второй президентский срок. Трамп просто одержим этой идеей, чтобы закончить то, что он хочет. А момент для этого отличный, ведь его оппоненты – демократы – в очень плохой форме. И Трампу грех не воспользоваться такой ситуацией.

Единственное, что Трампу сейчас мешает, и от чего он чувствует угрозу, это коронавирус и проблемы в экономике из-за карантина. Это существенно бьет по рейтингам. Если бы демократы были посильнее, то у них на этой волне были бы неплохие шансы победить, но у них неудачный кандидат.

Если ситуация с коронавирусом и его последствиями в США будет усугубляться, то Трампу будет очень непросто. Когда у людей не будет в холодильнике еды, они не будут слушать объяснений. Потому Дональду Трампу необходимо очень быстро решать проблему 35 миллионов безработных, как минимум, до ноября. Ведь сейчас будет небольшой временной лаг, когда некоторые экономические последствия коронавируса и карантина не будут ощущаться. И Украина, и США, и все остальные страны прочувствуют все печальные последствия ближе к осени. Потому Трампу важно хоть как-то стабилизировать ситуацию по мере выхода из карантина и минимизировать негативные экономические последствия к осени. Если ему удастся это сделать, тогда все беды Трамп сможет свалить на коронавирус, Китай, ВОЗ, заговор, и его переизберут на второй срок.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего