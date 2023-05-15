Глава Еврокомиссии напомнил о главном принципе "ничего об Украине без Украины".

Глава исполнительной власти Европейского союза отреагировала на турне представителя Китая по Европе в рамках "политического урегулирования". Она заявила, что мирный план Киева должен стать отправной точкой для любых усилий по прекращению войны в Украине.

"Ничего об Украине без Украины. Мы никогда не должны забывать, что Украина — это страна, которая подверглась жестокому вторжению. Поэтому именно она должна установить основные принципы справедливого мира", — цитирует фон дер Ляйен издание Reuters.

Хотя она сказала, что "очень хорошо", что президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, политик подчеркнула, что Пекин должен использовать свое влияние на Москву, чтобы положить конец войне

Видео дня

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — указал фон дер Ляйен.

По ее словам, это заявление "должно привести к стабильной финансовой поддержке и после 2023 года, а также к ускоренной военной поддержке, сосредоточенной сейчас и здесь".

Фон дер Ляйен также поддержала создание специального трибунала для привлечения России к ответственности и заявила, что в Гааге будет запущен новый "реестр ущерба": "Очень хороший шаг к компенсации".

Позция Китая по войне в Украине - главные новости

24 февраля 2023 годаа Китай представил мирный план по войне в Украине. При этом Пекин называет агрессию РФ "украинским кризисом" и предлагает прекращение огня, а также призывает отказаться от санкций против Москвы.

При этом первый разговор президента Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина состоялся лишь в апреле.

15 мая стало известно, что специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России Ли Хуэй 16-17 мая посетит Украину с целью "политического урегулирования" украинского кризиса.

Вас также могут заинтересовать новости: