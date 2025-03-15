Президент США прокомментировал инцидент.

Журналистка одного из телеканалов не рассчитала силы и ткнула президенту США Дональду Трампу в рот мохнатый микрофон. Курьезный инцидент произошел во время подхода Трампа к прессе и попал на видео.

"Она только что стала предметом большой истории сегодня вечером, верно? Вы это видели?" - прокомментировал случившееся американский лидер.

Напомним, накануне УНИАН писал, как вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали на концерте Национального симфонического оркестра. Видеоролик, опубликованный корреспондентом The Guardian Эндрю Ротом, стал вирусными в сети.

Инцидент произошел 13 марта, когда Вэнс пришел на концерт в Центре Кеннеди в Вашингтоне вместе с супругой. Многие были недовольны присутствием вице-президента США на мероприятии. По прибытии Вэнс улыбнулся и помахал толпе, после чего в зале начали раздаваться крики и свист.

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