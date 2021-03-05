Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Жертвами крушения военного вертолета на востоке Турции стали 11 человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Anadolu.

Министр нацобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что по предварительным данным и показаниям очевидцев, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

"По факту крушения вертолета на востоке Турции будет начато расследование. Точная причина происшествия будет определена после детального изучения", - добавил он.

Министр отметил, что с первых минут трагедии соответствующие госучреждения мобилизовали все силы на поисково-спасательные работы, эвакуацию тел погибших и раненых.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии.

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Ранее сообщалось, что в результате падения вертолета на востоке Турции девять человек погибли и четверо получили ранения.

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Автор: Александр Топчий