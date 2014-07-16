Премьер Великобритании заявил, что ЕС пошлет России «четкий сигнал»
19:51, 16 июля 2014Мир
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал ситуацию в Украине неприемлемой, и заявил, что в связи с этим Европейский Союз пошлет России «четкий сигнал».
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом британский премьер-министр заявил журналистам перед началом заседания Европейского Совета, которое начнется в Брюсселе в 20.00.
«Ситуация в Украине является неприемлемой. Россия должным образом не уважает территориальную целостность Украины, и мы должны послать (власти РФ) четкий сигнал. Об этом мы будем говорить сегодня», - сказал Кэмерон.
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