Премьер Великобритании заявил, что ЕС пошлет России «четкий сигнал»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом британский премьер-министр заявил журналистам перед началом заседания Европейского Совета, которое начнется в Брюсселе в 20.00.

«Ситуация в Украине является неприемлемой. Россия должным образом не уважает территориальную целостность Украины, и мы должны послать (власти РФ) четкий сигнал. Об этом мы будем говорить сегодня», - сказал Кэмерон.

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