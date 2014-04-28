Британия отправляет истребители для защиты восточных рубежей НАТО

Британские самолеты вместе с шестью польским истребителям будут патрулировать восточные фланги НАТО, пишет РБК.

Как сообщило британское Министерство обороны, на прошлой неделе вблизи границ воздушного пространства Великобритании были замечены российские бомбардировщики. Британия подняла по тревоге истребители "Тайфун" с базы Королевских ВВС Лючарз в Шотландии.

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Кроме того, министерство обороны США сообщило, что российские самолеты в минувшую пятницу, 25 апреля, неоднократно залетали в воздушное пространство Украины. Представитель пресс-службы Пентагона без уточнения подробностей сообщил Би-би-си, что инциденты зафиксированы в граничащих с Россией районах страны.

Также на этой неделе около сотни британских военных приедут в Эстонию, где примут участие в военных учениях, которые, впрочем, были запланированы давно.