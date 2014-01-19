В Стамбуле применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих

В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов, требовавших отставки премьер-министра Эрдогана. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Порядка 2 тыс. человек собрались на центральной площади города. Некоторые участники манифестации стали бросать в полицейских камни и петарды, после чего силы правопорядка применили водометы и гранаты со слезоточивым газом. Несколько зачинщиков беспорядков задержаны.

Помимо законопроекта об интернете страну сотрясают последствия коррупционного скандала, фигурантами которого стали родственники представителей турецкого правительства. Обвинения были предъявлены 24 фигурантам дела о взятках. Эрдоган назвал антикоррупционную кампанию "грязной операцией, направленной против правительства". Власти считают дело о коррупции провокацией накануне предстоящих через четыре месяца местных выборов.