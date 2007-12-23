Британская королевская семья завела свою страничку в Интернете

Британская королевская семья завела свою собственную страничку в Интернете на популярном сервисе You Tube.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сейчас там размещены 18 видеороликов из королевской хроники, а 25 декабря на странице появится традиционное телевизионное поздравление с Рождеством от королевы Великобритании.

Таким образом Елизавета II надеется существенно расширить свою аудиторию, сделать обращение более личным, и поздравить с праздником не только британцев.