Британская королевская семья завела свою страничку в Интернете
13:17, 23 декабря 2007Мир
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Елизавета II надеется расширить аудиторию
Британская королевская семья завела свою собственную страничку в Интернете на популярном сервисе You Tube.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сейчас там размещены 18 видеороликов из королевской хроники, а 25 декабря на странице появится традиционное телевизионное поздравление с Рождеством от королевы Великобритании.
Таким образом Елизавета II надеется существенно расширить свою аудиторию, сделать обращение более личным, и поздравить с праздником не только британцев.
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