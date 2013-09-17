Три танка и сотня полицейских окружили ферму австрийского браконьера

Таким образом, количество жертв преступника достигло четырех человек. Тело полицейского было обнаружено в служебном автомобиле, на котором браконьер пытался скрыться вместе с заложником.

Об этом по информации Die Presse сообщает Lenta.ru.

Сам преступник находится на своей ферме, расположенной близ селения Гросприль (Großpriel) под городом Мельк. Злоумышленник сбежал туда от полиции из города Аннаберг, который находится на расстоянии приблизительно 60 километров.

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На данный момент полиция оцепила территорию вокруг фермы, откуда время от времени слышны выстрелы. На месте событий находятся около ста полицейских. Стражи порядка пытались установить контакт с браконьером через его родственников, однако не добились успеха.

Судя по всему, они готовятся к операции по его захвату. На место ЧП доставили БМП австрийской армии с двумя военными, пишет австрийское издание Kurier. Кроме того, фотограф Agence France-Presse сообщил, что видел рядом с фермой три танка.

Преследование браконьера из Гросприля началось в ночь на вторник, 17 сентября. Полиция планировала провести операцию по задержанию неустановленных браконьеров в районе Аннаберга, выставив на местных дорогах патруль спецназа Cobra.

Когда двое его сотрудников остановили автомобиль Алоиза Х. для проверки, тот открыл по ним огонь. В результате он смертельно ранил одного из спецназовцев. Когда на место происшествия приехала «скорая», браконьер снова открыл огонь, убив водителя «скорой» и ранив второго полицейского.

Затем преступник попытался скрыться пешком, однако наткнулся на новый полицейский патруль. В ходе перестрелки погиб еще один страж порядка, а второго браконьер взял в заложники и уехал вместе с ним на полицейской машине на свою ферму.

У Алоиза Х., как выяснили СМИ, имеется разрешение на охоту, однако только на мелкую дичь, тогда как он, судя по всему, отстреливал оленей. Причем, по словам егерей, делалось это особенно жестоко. В последнее время в лесах вокруг Аннаберга находили трупы оленей без головы. Обычно они лежали недалеко от дороги на лугу. Известно, что на браконьера легально зарегистрировано шесть единиц оружия.