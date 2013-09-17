В Австрии мужчина убил двух полицейских и взял заложника

Как сообщает Agence France-Presse, инцидент произошел близ селения Аннаберг в ста километрах к западу от Вены.

По данным ORF, полиция давно следила за 55-летним браконьером. В ночь на 17 сентября его машину пытались остановить, чтобы арестовать, однако преступник смог уйти от полицейских. Въехав на большой скорости в кювет, он покинул автомобиль и, отстреливаясь, скрылся в лесу. При этом он убил сотрудника полиции и водителя скорой помощи, сообщает Lenta.ru.

После этого он напал на полицейский патруль, отправленный на его поиски, убив еще одного стража порядка и взяв в заложники другого.

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В конце концов браконьер вернулся с заложником на свою ферму, где забаррикадировался. По неподтвержденным данным, на ферме находятся дети браконьера.

К месту преступления стягиваются полицейский спецназ, медики и другие экстренные службы.