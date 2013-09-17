Бразилия намерена отказаться от "американского интернета" из-за слежки США

Такое решение обусловлено недавним скандалом вокруг американских спецслужб, проводивших масштабную онлайн-слежку по всему миру, пишет Russia Today.

Президент Бразилии Дилма Русеф уже дала указание разработать ряд мер для того, чтобы интернет в стране стал более независим. Связано такое решение с недавними откровениями бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, рассказавшего всему миру, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) взламывало государственные сайты и перехватывало телефонные переговоры лидеров государств, в том числе бразильского президента.

Многие эксперты полагают, что такой шаг может привести к раздроблению интернета на сегменты, зависящие от политики тех или иных государств.

Пока что власти Бразилии не предлагают запрещать гражданам посещать американские интернет-ресурсы, сообщает San Francisco Chronicle. Главная идея реформы в сфере интернета заключается в том, чтобы все данные пользователей-бразильцев хранились на местных серверах.

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В то же время, попытка самой большой экономики в Латинской Америке изолироваться от слежки АНБ будет стоить стране огромных денежных вложений, считают эксперты. Специалисты сомневаются, сумеет ли Бразилия полностью реализовать намеченные планы, поскольку это очень дорого.

Напомним, согласно документам, обнародованным Эдвардом Сноуденом, АНБ осуществляло слежку за президентами Бразилии и Мексики. Разговоры и переписка Дилмы Русеф перехватывались при помощи DNI Presenter (специальной программы для взлома электронной почты и онлайн-чатов).