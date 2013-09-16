Стихия отрезала мексиканский Акапулько от "большой земли"
Мексиканский курортный город Акапулько на тихоокеанском побережье страны (штат Герреро) полностью отрезан от остальной страны из-за тропического шторма "Мануэль".
Обе автодороги, соединяющие Акапулько с Мехико, сейчас закрыты из-за многочисленных сходов селей и обвалов камней. Не работает и местный аэропорт.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.
В Акапулько пострадали около 40 районов, как минимум 5 тысяч зданий. Федеральные власти уже приняли решение объявить чрезвычайное положение в штате Герреро. Всего в Герреро помощи ожидают примерно 200 тысяч человек, проживающих в районах бедствия.
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Накануне вечером в Мексике был создан национальный чрезвычайный комитет, который должен взять на себя координацию работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, связанного с активностью тропического шторма "Мануэль" и урагана "Ингрид".
По последним данным, "Ингрид" достиг побережья Мексиканского залива в районе штата Тамаулипас, однако уже ослабился до уровня тропического шторма. Число погибших в результате стихии оценивается в 22 человека.
Ненастье внесло коррективы в празднование Дня независимости Мексики. В нескольких штатах местные власти были вынуждены отменить в ряде районов праздничные церемонии, а президент страны Энрике Пенья Ньето в воскресенье вечером сократил свое участие в мероприятиях в Мехико - необходимо было провести совещания по противостоянию стихии.