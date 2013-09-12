США делятся с Израилем необработанными разведданными - Сноуден

Предполагается, что данные могут включать в себя конфиденциальную информацию об американских гражданах, сообщает Inopressa со ссылкой на Los Angeles Times.

Об этом стало известно из "Меморандума о взаимопонимании" между АНБ и его израильским аналогом, переданного в распоряжение The Guardian экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Из документа следует, что американское правительство регулярно передает Израилю собранные данные, которые не были обработаны аналитиками ЦРУ и АНБ и могут содержать информацию о телефонных разговорах, а также электронную переписку американских граждан, говорится в статье.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон и Тель-Авив в тесном сотрудничестве работают против таких общих целей, как Сирия и Иран, однако передача еврейскому государству "сырой" разведывательной информации ставит ряд вопросов. Почему американские разведчики так уверены, что Израиль будет соблюдать тайну жизни американских граждан? - спрашивает автор статьи.

В соответствии с соглашением, если в полученных материалах содержится информация о гражданах США, израильские разведчики обязаны проконсультироваться с офицером связи АНБ, а также соблюдать американские правила по защите личной информации граждан (так называемая "минимизация"). Однако в самом документе прямым текстом сказано, что он не несет обязательной юридической силы.

Обмен необработанной информацией с Израилем примечателен еще и потому, что, в отличие от других союзников США (Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии), Израиль ведет против Америки довольно агрессивную шпионскую деятельность.

По мнению бывшего сотрудника американской разведки, пожелавшего сохранить анонимность, необходимость подобного сотрудничества объясняется тем, что израильские разведчики лучше разбираются в происходящем на Ближнем Востоке, а также лучше знают языки и культуры региона.

"Отношения по обмену разведданными всегда в какой-то степени строятся на принципе "услуга за услугу", - приводит слова ветерана разведки издание. - У одного государства может быть доступ к каналам связи, который мы не можем получить никаким другим путем, в таком случае на довольно высоком уровне принимается решение, делиться с ним нашей информацией или нет".