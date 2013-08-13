В Коста-Рике закроют все зоопарки - животных отпустят на волю

Власти Коста-Рики приняли решение превратить страну в зону, свободную от зоопарков: все животные будут выпущены на волю.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ, данный процесс займет достаточно длительное время, однако зоопарки начнут закрывать уже с марта 2014 года.

"Мы не хотим видеть животных запертыми в клетках, за исключением случаев, когда речь идет об их спасении", - сказал министр окружающей среды страны Рене Кастро.

Правительство планирует перепрофилировать два самых крупных зоопарка Коста-Рики в обычные парки. В то же время руководство зоопарков выражает опасения в связи с намерением властей, так как пока непонятно, куда будут выпущены обитатели зоопарков и как они адаптируются в дикой природе.

Борьба за права диких животных в странах Латинской Америки в последнее время усилилась. На днях парламент Сальвадора запретил использовать животных на арене цирка и в других публичных представлениях. Ранее аналогичный запрет был введен в Боливии, Бразилии, Перу, Парагвае и Колумбии.