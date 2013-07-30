США вернули Ираку меч Саддама Хуссейна (фото)

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт иммиграционной и таможенной полиции США.

Официальная церемонии передачи состоялась в понедельник, 29 июля, в резиденции посла Ирака в Вашингтоне Лукмана Фейли (Lukman Faily).

Меч был обнаружен в США в январе 2012 года на аукционе в Манчестере (Нью-Гемпшир). Аукционная компания Amoskeag успела продать его за 15 тысяч долларов. Представители Amoskeag объяснили, что приобрели меч в октябре 2011 года у американского военного историка. Тот, судя по всему, утверждал, что получил разрешение сохранить меч в качестве сувенира и власти США не имеют по этому поводу претензий.

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Иммиграционная и таможенная полиция США выяснила, что на самом деле меч был ввезен в США незаконно. Он не может считаться военным трофеем, так как не использовался как оружие на войне. В связи с этим власти конфисковали лот, пока новый владелец не успел перевести за него деньги.

Меч является подарком бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Его длина составляет 1,1 метра, а ножны украшены надписями на арабском языке, сделанными золотом. Сообщается, что подразделение военных историков вывезло его из Багдада в 2003 году.

В последние годы Вашингтон неоднократно возвращал иракскому правительству культурные и другие ценности, незаконно вывезенные из страны во время военных действий. Среди них были картины, автоматы Калашникова, глиняные статуэтки, древние золотые серьги и монеты.