СМИ: У Франции есть шпионская программа, похожая на американскую
21:11, 04 июля 2013Мир
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Французская газета утверждает, что во Франции существует схожая с американской Prism система прослушивания международных коммуникаций.
Журналисты издания Le Monde заявили, что видели доказательства того, что французские спецслужбы незаконно перехватывали и записывали миллиарды телефонных звонков, текстов и электронных писем.
Среди европейских стран Франция была самой критичной в отношении США после обвинений в шпионаже, сделанных Эдвардом Сноуденом.
В среду официальный представитель французского правительства заявила, что Франция временно приостановит переговоры между ЕС и США о создании зоны свободной торговли.
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