СМИ: У Франции есть шпионская программа, похожая на американскую

Журналисты издания Le Monde заявили, что видели доказательства того, что французские спецслужбы незаконно перехватывали и записывали миллиарды телефонных звонков, текстов и электронных писем.

Среди европейских стран Франция была самой критичной в отношении США после обвинений в шпионаже, сделанных Эдвардом Сноуденом.

В среду официальный представитель французского правительства заявила, что Франция временно приостановит переговоры между ЕС и США о создании зоны свободной торговли.

ВВС Украина