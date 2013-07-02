Сноуден сделал первое заявление после прибытия в Россию

Об этом говорится в письме, которое в понедельник попало в распоряжение агентства Reuters.

Это первое заявление Сноудена с тех пор, как он прибыл в Москву 23 июня. В письме американец также поблагодарил власти Эквадора за помощь, которую ему оказали при перелете в Россию. Письмо написано на испанском и адресовано президенту Эквадора Рафаэлю Корреа. Даты на нем нет, отмечает агентство.

«В то время как общество выразило поддержку тому, что я пролил свет на эту тайную систему несправедливости, правительство Соединенных Штатов Америки ответило внесудебной охотой, которая стоила мне семьи, свободы передвижения и права на мирную жизнь без страха незаконной агрессии», - цитирует Лента.ру.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что Сноуден сможет остаться в России, только если «прекратит свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам». Российский лидер при этом предположил, что бывший сотрудник спецслужб не согласится на такое условие, поскольку считает себя борцом за права человека.

По некоторым данным, прошение Сноудена об убежище в России еще накануне было передано в российский консульский пункт в аэропорту «Шереметьево», в транзитной зоне которого американец остается с момента прибытия в Россию из Гонконга. Вскоре Федеральная миграционная служба России назвала сообщения о прошении Сноудена не соответствующими действительности, а дежурный консул в «Шереметьево» Ким Шевченко, напротив, их подтвердил. Позже в пресс-службе ФМС пояснили, что доставка прошения руководству может занять от «считанных часов» до нескольких недель.