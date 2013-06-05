В Китае столкнулись 56 автомобилей: 9 погибших
09:23, 05 июня 2013Мир
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В Китае девять человек погибли в результате столкновения 56 машин на скоростной автомагистрали.
Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла вчера в районе города Мадянь (центральная провинция Хэнань) на одном из участков скоростной трассы, которая соединяет Пекин с Гонконгом и Макао.
Столкнувшиеся автомобили, среди которых было много грузовиков, образовали многокилометровый затор на дороге. Прибывшие на место спасатели освободили из разбитых машин 95 человек. Все они получили различные ранения, а один из пострадавших позже скончался в больнице.
По официальной информации, восемь человек погибли на месте.
Полиция продолжает расследование произошедшего.
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