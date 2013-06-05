В Китае столкнулись 56 автомобилей: 9 погибших

Как передает ИТАР-ТАСС, авария произошла вчера в районе города Мадянь (центральная провинция Хэнань) на одном из участков скоростной трассы, которая соединяет Пекин с Гонконгом и Макао.

Столкнувшиеся автомобили, среди которых было много грузовиков, образовали многокилометровый затор на дороге. Прибывшие на место спасатели освободили из разбитых машин 95 человек. Все они получили различные ранения, а один из пострадавших позже скончался в больнице.

По официальной информации, восемь человек погибли на месте.

Полиция продолжает расследование произошедшего.