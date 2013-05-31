В России стартовал крестный ход по случаю 1025-летия Крещения Руси

Как сообщили УНИАН в Международной общественной организации «День Крещения Руси», Крестный ход пройдет по территории России, Украины и Беларуси и 27 июля прибудет в Киев.

«Крестный ход пройдет по территории всей исторической Руси – от Дальнего Востока до Ужгорода и закончится в Киеве, на Крещатике, 27 июля. Крестный ход встретят иерархи поместных православных церквей. После официальной церемонии состоится грандиозный праздничный концерт с участием известнейших и любимых народом исполнителей», – рассказали организаторы.

По территории России мощи святого князя Владимира перемещают в храме-вагоне.

По информации МОО «День Крещения Руси», по маршруту Крестного хода запланированы богослужения и церковно-общественные мероприятия. В России маршрут Крестного хода и праздничных мероприятий пройдет через Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Санкт-Петербург, Калининград, Москву.

График движения Крестного хода по территории Украины и Беларуси в настоящее время разрабатывается.

Справка УНИАН. Крестный ход и международные праздничные мероприятия по случаю 1025-летия Крещения Руси, проходит по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Владимира и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по инициативе и организационной поддержке Международной общественной организации «День Крещения Руси».

День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015). Начиная с 2007 года, традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».