На центральные штаты США обрушились торнадо

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Один из смерчей пронесся над городом Оден в штате Арканзас. Удар стихии разрушил ряд домов, оборвал линии электропередачи и привел к травмам семи человек. Еще двое горожан пострадали из-за удара молнии.

Два торнадо обрушились также на штат Оклахома, однако о разрушениях и пострадавших там пока не сообщается. Кроме того, в Индиане молния попала в многоквартирный жилой комплекс, после чего в нем начался пожар. В Айове ураганный ветер повредил несколько строений, выбил стекла домов и обломал кроны деревьев.

20 мая разрушительный торнадо пронесся над городом Мур в Оклахоме. В результате погибли 24 человека,