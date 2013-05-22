Ущерб от торнадо в Оклахоме предварительно оценен в миллиард долларов
07:21, 22 мая 2013Мир
2011
Ущерб от торнадо в американском штате Оклахома может превысить миллиард долларов.
Торнадо / Фото Justin Hobson
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN и страховой департамент штата, данные носят сугубо предварительный характер, поскольку работы по оценке ущерба еще не завершены.
Федеральные власти США обещали штату помощь в ликвидации последствий стихии.
Мощность торнадо, обрушившегося на штат Оклахома, соответствовала наивысшей измеряемой категории Ф-5 по шкале Фуджита. Власти штата подтвердили гибель 24 человек, среди которых девять детей. При этом федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям сообщало о 51 погибшем. Кроме того, в больницы попали свыше 230 пострадавших.
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