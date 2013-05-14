В Италии убита 23-летняя украинка

«Генеральное консульство Украины в Неаполе сообщило со ссылкой на компетентные органы Италии, что 11 мая в г. Неаполь найдено тело гражданки Украины 1990 года рождения, которая умерла в результате ножевого ранения», - сказал Зварич.

По его словам, в данное время правоохранительные органы Италии проводят следственные действия с целью установления лица, причастного к смерти украинки. О факте смерти Генконсульство уведомило родственников погибшей в телефонном режиме.

Генконсульством были истребованы от компетентных органов Италии копии документов, среди которых был действующий страховой полис. Об этом также были уведомлены родственники погибшей.

Зварич отметил, что на сегодняшний день со страховой компанией отрабатывается вопрос о репатриации тела погибшей гражданки Украины на родину за счет страховых средств.

Как сообщает ТСН, девушка родом из Львовской области, приехала в Италию лишь полтора месяца назад. Ее тело нашли на одной из улиц города. Девушка лежала в луже крови. Убийца нанес ей пять ударов кухонным ножом: один в живот и четыре в спину. На завтра назначено вскрытие. Расследованием убийства и выяснением всех обстоятельств занимаются карабинеры. По их версии, украинка занималась проституцией и ее смерть может быть связана с этим.