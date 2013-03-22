Завтра в Кремле на час погасят свет

Президент России впервые примет участие в экологической акции "Час земли" - в субботу на час будет выключено освещение Кремля, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Час Земли" - ежегодная международная акция, которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Она призвана привлечь внимание к проблеме расточительного использования ресурсов и глобального изменения климата. В последнюю субботу марта в 20.30 по местному времени ее участники на час выключают свет и электроприборы. "Час Земли"пройдет в России в пятый раз. В 2012 году в акции приняли около 20 миллионов жителей России из около 50 городов, отмечает агентство.