Путин запретил иностранным банкам открывать филиалы в России

Документ принят Госдумой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 6 марта.

Документ был подготовлен в рамках стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года и закрепляет договоренности, достигнутые российскими переговорщиками в ходе консультаций по вступлению России в ВТО, сообщают РИА Новости.

Закон исключает филиалы из определения банковской системы РФ в целом. Слова "филиалы иностранных банков" исключаются из статей про госрегистрацию кредитных организаций с иностранными инвестициями и про дополнительные требования к их созданию и деятельности.

Согласно действующему законодательству, на территории России могут функционировать дочерние банки, филиалы и представительства иностранных банков. Установлено, что филиалы кредитных организаций с иностранными инвестициями на территории России регистрируются Банком России в установленном им порядке. В настоящее время филиалы иностранных банков в РФ не зарегистрированы. Режим функционирования филиалов отличается от режима работы дочерних предприятий иностранных банков, поскольку филиал иностранного банка не подпадает под юрисдикцию РФ.

Таким образом, на филиалы иностранных банков в РФ не распространялся в полном объеме надзор регуляторов, они не были обязаны выполнять нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, отчитываться перед Банком России сразу в двух системах бухгалтерского учета - российской и международной, а также ежемесячно представлять отчетность в ЦБ РФ.