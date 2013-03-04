Швейцарцы проголосовали против зимней Олимпиады-2022 в своем кантоне

Жители швейцарского кантона Граубюнден на референдуме в воскресенье высказались против проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в одном из городов региона - Санкт-Морице или Давосе, сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал Swiss Info.

На референдуме жителям кантона предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они с тем, что 300 миллионов швейцарских франков (320 миллионов долларов) из финансового резерва кантона будут потрачены на организацию Олимпийских игр. Больше половины голосовавших (54%) скептически отнеслись к подобным тратам. За проголосовали лишь жители самих Санкт-Морица и Давоса.

По оценкам экспертов, доходы от проведения игр составили бы 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,6 миллиарда долларов). При этом правительство Швейцарии обещало выделить кантону около 1,3 миллиарда франков. Однако, отмечает портал, опыт проведения Олимпийских игр в последние 50 лет показал, что стоимость подобных проектов оказывается в среднем выше первоначальных оценок на 179%.

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Сторонники проекта, в том числе министр спорта страны, утверждали, что игры привлекут инвесторов и туристов. По словам противников проекта, подготовка к Олимпиаде имела бы "катастрофические"последствия для пейзажа местности.

Санкт-Мориц становился столицей зимних Олимпиад в 1928 и 1948 годах. В Давосе Олимпиады никогда не проводились. Международный олимпийский комитет определит хозяина Олимпийских игр 2022 года на сессии в столице Малайзии Куала-Лумпуре в 2015 году.