В России считают, что Саакашвили испугался собственных ”страшилок”

Министерство иностранных дел РФ призывает тех, кто имеет прямое влияние на Тбилиси, предостеречь грузинское руководство от деструктивных шагов, говорится в сообщении Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, распространенного вечером 7 ноября, передает РИА Новости.

В МИД РФ отметили, что грузинские власти предприняли новый враждебный выпад в отношении России.

"Выступая по национальному телевидению, Михаил СААКАШВИЛИ разразился целым набором обвинений, упомянув и набившие оскомину претензии к нашим миротворцам, и страшилки о российских шпионах. Появилось и нечто новое: оказывается, массовые протесты населения Грузии - тоже дело рук Москвы", - заявляет МИД РФ.

"Хотели бы призвать тех, кто имеет прямое влияние на Тбилиси, предостеречь грузинское руководство от дальнейших деструктивных шагов, чреватых непредсказуемыми последствиями. Обещания сделать это давались нам неоднократно. Надеемся, что они будут выполнены", - говорится в документе.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, "грузинское руководство продолжает старательно формировать образ врага в лице России".

"Зачем это делается - понятно. Надо оправдать очевидные провалы социально-экономического курса нынешнего правительства, бедственное положение населения, свое нежелание конструктивно решать проблемы с Абхазией и Южной Осетией, авторитаризм руководства страны, наконец, пренебрежение демократическими свободами, которое нашло более чем наглядное выражение в последних событиях на улицах Тбилиси", - сообщается в документе.

По мнению МИД РФ, "в очередной раз грузинские власти подменяют ответственный и честный подход к многочисленным внутренним проблемам банальными попытками списать все на происки внешнего врага, а недовольных - огульно объявить его агентами".

"Пафос речи Михаила СААКАШВИЛИ сводится к одному - перед лицом внешней угрозы граждане Грузии, мол, должны простить президенту все прегрешения и смириться с тем, что он "наводит порядок сильной рукой", - заключили в МИД РФ.