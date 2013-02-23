Экс-президент Польши объявил о возвращении в политику

"Польская демократия нуждается в сильном левом центре... Я готов взять на себя труд по формированию как раз такого общего левоцентристского списка в Европейский парламент", - сказал Квасьневский на пресс-конференции в Варшаве, добавив, что сам еще не принял решения баллотироваться.

Партнером по новой избирательной инициативе Квасьневский выбрал Движение Паликота, которое заняло третье место на выборах в сейм осенью 2011 года. До этого он предпринял попытку объединения с бывшими однопартийцами из Союза демократических левых сил, но договориться не получилось.

Квасьневский, по его словам, будет рассчитывать на голоса сторонников Союза демократических левых сил, которые на последних выборах в сейм отдали предпочтение Движению Паликота, а также тех, кто не поддерживает ни одну из этих партий.

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Квасьневский, занимавший пост президента с 1995 по 2005 год, объявил об уходе из политики в 2007 году после неудачи созданного при его участии политического блока на выборах в польский сейм, напоминает РИА Новости. С тех пор он занимается общественной деятельностью, возглавляет Европейский совет по толерантности и примирению, является наблюдателем от Европарламента за судами над украинскими оппозиционерами, входит в состав ряда международных политических клубов.