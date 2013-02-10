Кошка помогла полиции поймать таинственного хакера в Японии

Как передает РИА Новости, летом прошлого года в адрес нескольких учреждений и на сайты виртуальных объявлений по электронной почте поступило 13 сообщений с угрозами. Среди адресатов был фестиваль комиксов и детский сад, который посещает младший наследник императорского трона Японии - шестилетний принц Хисахито. По подозрению в отправке писем было задержано четыре человека в разных районах страны, с компьютеров которых были отправлены угрозы. Однако затем в СМИ поступили письма от настоящего отправителя сообщений, который благодарил полицию за доставленное ему развлечение и признавался, что настоящий преступник - это он.

Расследование показало, что компьютеры всех задержанных были предварительно заражены неким вирусом, и затем без ведома владельцев с их электронных адресов были разосланы письма с угрозами.

Таинственный незнакомец продолжал играть с полицией: сообщал, что в скором времени готовится совершить самоубийство или обещал приготовить для полиции новую задачу. Затем он предложил загадку, после удачного решения которой на экране появлялась фотография кошки. Было указано местонахождение животного и сообщалось, что к ошейнику прикреплена SD-карточка с записанным на нее вирусом в качестве доказательства. Полиция нашла кошку, а в ошейнике - карточку с вирусом, и начала анализ изображения видеокамер, расположенных поблизости. Так удалось установить человека, который что-то прикреплял на ошейник кошке, и номер его мотоцикла.

Уже установлено, что в сотовом телефоне задержанного Юскэ Катаямы хранились, но затем были стерты фотографии кошки, а также материалы прессы о ходе расследования и задержания четырех подозреваемых.

Полиция продолжает расследование.