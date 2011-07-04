В индийском храме нашли клад стоимостью $22 миллиарда
12:51, 04 июля 2011Мир
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Драгоценные камни, украшения, монеты...
В храме на юге Индии обнаружен клад с золотыми монетами, драгоценными камнями и ювелирными украшениями общей стоимостью 22 млрд. долларов.
Как сообщает «Газета.ру», группа чиновников из правительства Индии была сформирована для того, чтобы открыть последнее из шести хранилищ в храме Шри Радманабхасвами.
Хранилища храма в городе Тривандрам (штат Керала) были запечатаны в XVI веке более чем на 150 лет.
Шеф полиции Кералы Якоб ПУНООЗЕ сообщил, что отправил дополнительную группу полицейских, чтобы охранять храм, и планирует построить высокотехнологичные системы безопасности для защиты сокровищ.
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