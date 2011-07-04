В индийском храме нашли клад стоимостью $22 миллиарда

В храме на юге Индии обнаружен клад с золотыми монетами, драгоценными камнями и ювелирными украшениями общей стоимостью 22 млрд. долларов.

Как сообщает «Газета.ру», группа чиновников из правительства Индии была сформирована для того, чтобы открыть последнее из шести хранилищ в храме Шри Радманабхасвами.

Хранилища храма в городе Тривандрам (штат Керала) были запечатаны в XVI веке более чем на 150 лет.

Шеф полиции Кералы Якоб ПУНООЗЕ сообщил, что отправил дополнительную группу полицейских, чтобы охранять храм, и планирует построить высокотехнологичные системы безопасности для защиты сокровищ.