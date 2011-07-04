Мощный взрыв на газопроводе, соединяющем Египет с Израилем

Мощный взрыв прогремел на одном из участков газопровода, по которому осуществляются поставки топлива из Египта в Израиль и Иорданию.

Как сообщает ИТАР-ТАС, по информации правоохранительных органов Египта, на территории которого произошел инцидент, подрыв газопровода был совершен в 80 км от портового города Эль-Ариш, недалеко от границы с Израилем, куда поступает египетский газ. Вооруженные автоматами злоумышленники на небольшом грузовике подъехали к одной из перекачивающих станций, обезвредили охрану и подорвали газопровод. В результате мощнейшего взрыва в небо поднялись огромные языки пламени, которые видны издалека.

Пока остается неизвестным, кто конкретно стоит за диверсией. В полиции сообщают о том, что в результате взрыва никто не пострадал.

Сегодняшний подрыв газопровода - уже третий начиная с февраля этого года. До этого аналогичные акты саботажа были совершены 5 февраля и 27 апреля. После второго случая Египет приостановил прокачку топлива в Израиль, которая была возобновлена лишь 10 июня.

До 45% всего импорта природного газа в Израиль проходит именно по этому газопроводу из Египта.