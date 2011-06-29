На первом энергоблоке «Фукусимы-1» устанавливают защитный колпак

На 1-м энергоблоке аварийной японской АЭС "Фукусима-1" началась установка 54-метрового защитного колпака из специальной синтетической ткани.

Эту конструкцию с помощью кранов собирают из уже готовых компонентов, которые ранее смонтировали в соседнем морском порте города Иваки, передает ИТАР-ТАСС.

Работами по сооружению колпака занимаются ведущие японские строительные компании. Все компоненты гигантской конструкции надежно вкладываются друг в друга практически без использования болтов и металлических соединений. Это должно максимально ускорить скорость работ.

Здание 1-го реактора ранее было почти полностью разрушено взрывом водорода, у него нет крыши. Ожидается, что колпак остановит дальнейшее попадание в атмосферу радиоактивного пара и предотвратит распространение радиоактивной пыли из здания. Внутри этой конструкции будет установлена система вентиляции, которая призвана, в том числе, мешать накоплению водорода, способного вызвать новые взрывы. Она также должна понижать температуру и влажность, связанную с постоянным испарением воды в бассейне для охлаждения отработавших топливных стержней.

Колпак из синтетических листов на металлическом каркасе имеет основание 47 на 42 метра. Оператор АЭС, компания "Токио электрик пауэр", утверждает, что такое сооружение устойчиво к землетрясениям и выдержит сильные порывы ветра при тайфунах.

Монтаж колпака над 1-м энергоблоком планируется завершить в последней декаде сентября. Такими же конструкциями предполагается прикрыть также здания 3-го и 4-го реакторов, которые также полуразрушены взрывами водорода. На эти работы предполагается затратить до 80 млрд. иен (около 1 млрд. долларов).

Как сообщал УНИАН, после землетрясения и цунами 11 марта на японской АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.