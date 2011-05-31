Израиль арестовал главу палестинского парламента

Израильские силовые структуры сегодня арестовали на блокпосту около Вифлеема трех лидеров исламистского движения ХАМАС во главе со спикером палестинского Законодательного совета (парламента) на Западном берегу Абдель Азизом ДУВЕЙКОМ.

Как сообщает РИА Новости, вместе с А.ДУВЕЙКОМ были задержаны еще двое лидеров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан - Низар РАМАДАН и Анвар ЗЕБУН.

Позже Абдель Азиз ДУВЕЙК и Анвар ЗЕБУН были освобождены, а Низар РАМАДАН остался под стражей.

Ранее глава палестинского парламента был освобожден из израильской тюрьмы в июне 2009 года после трехлетнего содержания под стражей. Вместе с большой группой палестинских министров и парламентариев, представляющих движение ХАМАС, А.ДУВЕЙК был арестован в июне 2006 года, вскоре после того, как палестинские боевики похитили на границе сектора Газа израильского военнослужащего Гилада ШАЛИТА.

В настоящее время в тюрьмах Израиля находятся 16 парламентариев, представляющих в законодательном совете движение ХАМАС. Последний из них - Мухаммед БАДЕР - был задержан в марте этого года, сообщает агентство.