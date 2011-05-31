Украина и Сербия подписали соглашение о безвизовых поездках

Министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Сербии Вук ЕРЕМИЧ подписали соглашение об отказе от визовых требований для граждан обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил К.ГРИЩЕНКО на совместной пресс-конференции с В.ЕРЕМИЧЕМ.

«Этот документ будет способствовать увеличению контактов, взаимных поездок, Белград - это прекрасный город, поэтому, я думаю, что будет много желающих его посетить», - сказал он.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, Соглашение предусматривает введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины и Сербии, что будет способствовать интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также росту количества взаимных поездок граждан с туристической, деловой и частной целью.

Кроме того, министры иностранных дел Украины и Сербии обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия на международной арене, а также состоялся обмен мнениями относительно актуальных проблем международной политики.

С целью дальнейшей интенсификации украинско-сербского сотрудничества стороны договорились проработать вопрос проведения осенью 2011 года официального визита Президента Республики Сербия Бориса ТАДИЧА в Украину.

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Важной составляющей повестки дня встречи стало обсуждение направлений дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, было договорено принять дополнительные меры с целью проведения в текущем году украинско-сербских бизнес-форумов и обеспечения надлежащего выполнения сторонами договоренностей, достигнутых в ходе третьего заседания Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества (25-26 ноября 2010 года, г. Белград).

Договорились также уделить особое внимание дальнейшему расширению договорно-правовой базы двусторонних отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Стороны предметно обсудили проблематику европейской интеграции Украины и Республики Сербия. В ходе переговоров была констатирована общность стратегических курсов Украины и Сербии на европейскую интеграцию, отмечалась необходимость тесного взаимодействия и обмена опытом на этом пути. Украина и Сербия и в дальнейшем будут развивать сотрудничество в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других международных организациях.

В контексте региональной проблематики обсуждена современная ситуация на Балканах и вклад Украины в качестве активного контрибутора международной безопасности в этом регионе.