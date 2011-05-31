Парламент Грузии запретил советскую и фашистскую символику

Парламент Грузии утвердил сегодня "Хартию свободы", запрещающую использование в общественных местах советской, а также фашистской символики, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Также "Хартия", состоящая из двух законопроектов: "О люстрации" и "Акт патриота", - ограничивает принятие на государственную службу функционеров компартии, комсомола, работников спецслужб советского периода. Они не смогут работать во властных структурах, включая аппарат парламента, администрацию президента, регулирующие комиссии, Совет безопасности, канцелярию правительства, министерства и т.д. Бывшие функционеры также не смогут занимать должности декана в учебных заведениях, заведовать кафедрой или работать судьей.

По информации законодательного органа, "Хартия свободы" также ставит целью искоренение терроризма и посягательств на основы безопасности страны. "Хартия свободы" содержит и пакет антитеррористических мероприятий - охрану зданий и объектов стратегического назначения, мониторинг поступающих в Грузию грузов.

Документом, кроме того, предусмотрен контроль за финансовыми потоками, поступающими в Грузию из-за рубежа. Как гласит "Хартия свободы", министерства экономики и финансов, Национальный банк, коммерческие банки Грузии теперь обязаны информировать правоохранительные органы о крупных финансовых транзакциях из-за рубежа.