Новый посол Польши "хорошо знает восточные дела"

Назначение новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Украине заместителя министра иностранных дел Генрика ЛИТВИНА подтверждает важность для поляков сотрудничества с украинцами.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

„Это очень важный и положительный сигнал”, - сказал он, отметив, что далеко не в каждое государство послом Польши назначают вице-министра.

Эксперт отметил, что Г.ЛИТВИН имеет значительный опыт работы не только в Министерстве иностранных дел, но и в польских дипломатических представительствах за рубежом, среди которых Россия и Беларусь. „Это человек, который хорошо знает восточные дела, как с уровня министерства, так и с уровня дипломатического представительства”, - сказал он.

А.ШЕПТИЦКИЙ высказал мнение, что значительный опыт и контакты нового посла положительно будут влиять на развитие польско-украинского сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 52-летний Г.ЛИТВИН планирует сегодня прибыть в Киев, где после вручения верительных грамот начнет работу посла Польши в Украине.

Его предшественник, назначенный послом в сентябре 2005 года, Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ завершил свою работу в Киеве в ноябре 2010 года.