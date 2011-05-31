Дипломатический скандал: Иран более часа держал в воздухе самолет Меркель

Между Ираном и Германией возник дипломатический скандал. Как сообщает во вторник, 31 мая, агентство dpa, власти Ирана запретили самолету канцлера Германии Ангелы Меркель, следовавшему в Индию, пересечь воздушное пространство страны. При приближении правительственного аэробуса А340 к иранской границе пилотам было сообщено о запрете. Самолет более часа кружил над территорией Турции, прежде чем было получено разрешение из Тегерана на транзитный полет. Все это время представители МИД ФРГ, а также турецкие дипломаты, вели переговоры с иранскими властями.

Пока нет сведений о том, чем был вызван запрет, пишет «Немецкая волна». В Берлине утверждают, что разрешение было получено своевременно. Иранская сторона это отрицает. Еще один правительственный самолет, на борту которого находились несколько министров и других членов немецкой делегации, ранее вылетевший из Берлина, пересек воздушное пространство Ирана без проблем.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что неуважительное поведение Ирана по отношению к Германии "нарушает международные обычаи". По сведениям агентства dpa, посла Ирана в Берлине во вторник вызвали в МИД Германии для дачи объяснений.

Официальный представитель ведомства федерального канцлера Штеффен Зайберт признал, что "подобных инцидентов в прошлом никогда не было", отмечает агентство Reuters. Однако он воздержался от резкой критики в адрес Ирана. В то же время эксперты обращают внимание на то, что Европейский Союз на днях ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с ядерной программой Тегерана, вызвавшей озабоченность мировой общественности.