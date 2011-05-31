В Таджикистане демонтировали памятник Ленину

В таджикском городе Худжанд демонтировали один из самых больших памятников Владимиру Ленину в регионе, который в то же время там был фактически последним символом советской власти.

Демонтаж памятника провели ночью с повышенными мерами безопасности, сообщает ТСН.

Памятник был установлен к 50-летию образования Таджикской Советской Республики. Он был включен в обязательную программу посещения туристов, поэтому у подножия статуи всегда лежали живые цветы.

Как сообщили в городской мэрии, в решении власти нет никакого политического подтекста, просто "главный символ советской эпохи получит постоянную прописку в городском парке культуры и отдыха рядом с другими памятниками тоталитаризма", а его место займет памятник Исмоилу Сомони - основателю первого государства таджиков.

После распада СССР таджикская власть лишились почти всех символов советской эпохи, в том числе и памятников Ленину, которые стояли на центральных площадях всех городов.

В 1991 году город Ленинабад был переименован в Худжанд, исчезли районы Советский и Московский, также изменили названия улицы, которые носили имена советских военачальников и русских ученых.