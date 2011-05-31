Президент США посетит с визитом Молдову

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама посетит с визитом Молдову. Об этом сообщил на брифинге в Кишиневе и.о.президента страны, председатель парламента Мариан Лупу, отметив, что договоренность о визите американского президента достигнута в ходе встречи глав США и Молдовы, состоявшейся в Варшаве в рамках их участия в XVII Саммите глав государств Центральной Европы. Сроки визита в Молдову американского президента будут установлены позднее по дипломатическим каналам.

Б.Обама в ходе встречи с М.Лупу заявил, что США продолжат поддержку европейских устремлений Молдовы и высоко оценивают усилия, предпринимаемые страной для развитию демократии и продвижения реформ.

Глава Белого Дома заявил, что США поддерживают политику открытых дверей в отношении стран, желающих вступить в Европейский союз. В свою очередь М.Лупу подчеркнул, что в настоящее время основные цели Молдовы связаны с процессом европейской интеграции, сообщает РосБизнесКонсалтинг.