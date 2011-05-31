Спецслужбы переманили 100 военных Каддафи

Восемь высокопоставленных ливийских военных 30 мая заявили о переходе на сторону повстанцев, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В их числе - пять генералов, два полковника и майор.

Военные объявили о своем решении в ходе пресс-конференции в Риме. В МИД Италии заявили, что переход восьмерых генералов и офицеров - результат "кропотливой, профессиональной и целеустремленной работы" итальянских спецслужб.

Участники пресс-конференции заявили, что в настоящее время боеспособность вооруженных сил Муаммара Каддафи находится на уровне 20 процентов от штатного. По их словам, вместе с ними ушли еще более 100 ливийских военнослужащих.

Как заявил один из генералов, войска Каддафи парализованы ударами НАТО, а режим потерял возможность финансировать армию. Он добавил также, что в Триполи сложилась напряженная ситуация с запасами продовольствия и топлива.

В заключение офицеры заявили, что осуждают преступления Муаммара Каддафи против ливийского народа, назвав действия правительства "геноцидом". Они также обратились ко всем офицерам правительственных войск с призывом перейти на сторону революции.