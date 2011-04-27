Любители шашлыков заплатят немалые штрафы

Власти Подмосковья вводят с 1 мая ограничения на посещение лесов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Борис Громов, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Как пояснили в Рослесхозе, эта мера направлена на усиление борьбы с пожарами в лесных массивах. Власти опасаются повторения событий прошлого лета, когда ряд регионов страны сильно пострадал от пожаров. По данным статистики, свыше 80% пожаров возникает по вине человека.

За разведение костров в лесу будут штрафовать. Штраф за это нарушение будет составлять от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. Полномочия выписывать штрафы, кроме полицейских, получили лесничие и представители МЧС.

Контролировать поведение людей в лесу будут патрульные Рослесхоза. Разработаны маршруты для круглосуточного патрулирования территорий.