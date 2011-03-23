Ливийским самолетам запретили летать над Европой

Европейский Союз снова расширил санкции против Ливии в соответствии с резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно сообщению, ЕС, в частности, одобрил зону, закрытую для полетов над территорией Ливии, а также запретил ливийским самолетам осуществлять полеты в воздушном пространстве ЕС.

Кроме того, полеты в воздушном пространстве ЕС могут быть запрещены для всех самолетов, подозреваемых в транспортировке в Ливию запрещенных товаров, в том числе, оружия.

Совет Евросоюза также расширил список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в ЕС, и активы которых в европейских странах будут заморожены. В список дополнительно включен ряд компаний, в частности, Национальная нефтяная корпорация.

Новые санкции были одобрены путем письменного согласования.

Как сообщал УНИАН, ЕС уже дважды принимал решение о введении санкций против Ливии – 28 февраля и 10 марта этого года.