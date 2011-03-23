Чехия дала убежище еще одному оппозиционному политику

Чехия предоставила статус политического беженца экс-кандидату в Президенты Беларуси Алесю МИХАЛЕВИЧУ.

Как сообщает белорусская служба радиостанции "Свобода" со ссылкой на свои источники, А.МИХАЛЕВИЧ уже завтра получит соответствующие документы Министерства внутренних дел Чехии.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 марта экс-кандидат в Президенты Беларуси А.МИХАЛЕВИЧ в нарушение подписки о невыезде покинул страну, а 18 марта обратился к властям Чехии с просьбой предоставить политическое убежище.

Справка УНИАН. А.МИХАЛЕВИЧ баллотировался в Президенты Беларуси на выборах 19 декабря 2010 года от оппозиционной партии "Белорусский народный фронт".

Вечером 19 декабря он был задержан и помещен в СИЗО КГБ Беларуси по подозрению в организации массовых беспорядков в центре Минска. Однако спустя некоторое время был освобожден из КГБ на подписку о невыезде, согласившись сотрудничать с Комитетом государственной безопасности.

Мера пресечения в отношении А.МИХАЛЕВИЧА была изменена, как сообщал пресс-центр КГБ Беларуси, после его прошения на имя Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО. "Я всегда относился к Вам с уважением, и Ваши заслуги для независимости Беларуси неоспоримы и очень велики. Во время своей избирательной кампании я не сказал ничего плохого ни в Ваш адрес, ни в адрес Ваших близких и родных. Я, как бывший кандидат, искренне сожалею, что произошел конфликт, и пострадало много людей. Прошу Вас лично взять под контроль вопрос о моей дальнейшей судьбе", - написал А.МИХАЛЕВИЧ в своем обращении к А.ЛУКАШЕНКО.

Сразу после выхода из СИЗО КГБ А.МИХАЛЕВИЧ провел пресс-конференцию, на которой заявил о пытках, применяемых в отношении задержанных 19 декабря на мирной акции протеста против официальных результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, в январе Чехия дала политическое убежище экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину.