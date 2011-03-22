В Ливии погиб основатель независимого интернет-портала

В ливийском городе Бенгази был убит основатель новостного интернет-портала "Ливия аль-Хурра ТВ", сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

28-летний Мохаммед аль-Наббус погиб в субботу. Он стал жертвой снайпера во время боев между повстанцами и войсками Каддафи на территории Бенгази - фактической столицы повстанцев.

Наббус основал интернет-портал "Ливия аль-Хурра ТВ" ("Свободная Ливия") в феврале 2011 года, когда начались протесты. Новостной канал Наббуса был единственным интернет-порталом, продолжавшим вещать из Бенгази после того, как Каддафи приказал перекрыть в Ливии доступ в Сеть.

Для публикации новостей и видеосообщений о ситуации в стране основатель интернет-канала использовал спутниковую связь. Наббуса считали основным контактным лицом для международных СМИ, освещающих ситуацию в Ливии.

Это вторая гибель журналиста в Ливии с начала гражданской войны. 12 марта в районе Бенгази погиб оператор спутникового телеканала "Аль-Джазира". Кроме того, с пятницы, 18 марта, не выходят на связь двое журналистов Agence France-Presse и фотограф Getty Images.